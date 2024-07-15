Yıldız oyuncudan hayranlarını üzen paylaşım

Kolombiyalı yıldız Instagram hikayelerinde hastane sedyesinde ve oksijen tüpüyle çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı.

Fotoğrafın yayınlanmasından kısa bir süre sonra hayranları, güzel oyuncunun sağlık durumunu öğrenmek için adeta seferber oldu. Bütün olup bitenler üzerine yeni bir paylaşım yaparak hayranlarını sakinleştiren Danna García, onlara şöyle seslendi:

"Hastanedeyim... Yakında daha iyi olacağım."

Sevilen oyuncu pandemi sırasında enfekte olmuş ve o günden beri ciddi zihinsel problemler yaşadığını duyurmuştu.