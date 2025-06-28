Yıldız oyuncudan şaşırtan açıklama: "Ailemden vazgeçmem istendi"

Oyunculuk dünyasının tanınan simalarından Kate Hudson, kariyerinin dönüm noktalarından birini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. 46 yaşındaki Hudson, Newport Beach TV Festivali'nde katıldığı bir panelde, "Party of Five" dizisindeki rolünden önce bir yapım için ailesi Goldie Hawn ve Bill Hudson'dan resmi olarak "boşanmasının" talep edildiğini belirtti. Bu durumun, kendisinin bir yetişkin olarak sektörde daha fazla iş alabilmesi için şart koşulduğunu ifade etti.

Hudson, annesi Goldie Hawn'ın bu duruma kesinlikle karşı çıktığını ve "Asla olmaz" diyerek bu fikri reddettiğini aktardı. Şans eseri, kısa bir süre sonra "Party of Five" dizisinden teklif aldığını ve bu rolün kariyerini başlattığını dile getirdi. Dizide, Michael Goorjian'ın canlandırdığı Justin karakterinin iş arkadaşı Cory'yi canlandıran Hudson, 16 yaşındayken iki günlük çekim için okuldan izin aldığını ve set ortamının kendisi için çok keyifli olduğunu ekledi. Hudson'ın annesi Goldie Hawn ve üvey babası Kurt Russell ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor.