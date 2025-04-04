Yıldız oyuncudan sürpriz Galatasaray paylaşımı: Ortalık bir anda ayağa kalktı

Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Bayer Leverkusen'in golcüsü Boniface'ten sürpriz bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Bayer Leverkusen'in yıldızı Boniface ile yakın arkadaş.
Nijerya Milli Takımı'nın formasını birlikte terleten ikili sık sık birbirilerini etiketledikleri paylaşımlarda bulunuyor.
Son olarak Boniface sürpriz bir paylaşıma imza attı.
24 yaşındaki golcü futbolcu, Galatasaray formalı fotoğrafını Osimhen'i etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Boniface'in paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni topladı.