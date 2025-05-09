Yıldız oyuncunun eşi Napoli'de ortaya çıktı: Transfer haberleri patladı

Manchester City ile onuncu sezonunu geçiren Kevin De Bruyne’nin sözleşmesi 2025 yazında sona eriyor. Kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu için en ciddi adaylardan biri Napoli. İtalyan basınına göre Napoli yönetimi, 34 yaşına girecek olan De Bruyne’ye iki yıllık sözleşme teklifine hazırlanıyor. Bu teklifin yıllık maaş miktarının düşmesi bekleniyor. Çünkü oyuncunun şu anki maaşı yıllık 23 milyon dolar civarında.

Corriere dello Sport’un haberine göre Napoli, oyuncuyu ikna etmek için ciddi adımlar atıyor. Kulübün sportif direktörü Giovanni Manna’nın geçtiğimiz günlerde Manchester’a giderek yıldız oyuncuyla yüz yüze görüştüğü bildirildi. Öte yandan De Bruyne’nin eşi de geçtiğimiz hafta Napoli’de görüntülendi. İddialara göre şehirde ev arayışı içinde olduğu öne sürüldü.

De Bruyne’nin Inter Miami ile de adı anılmıştı. Ancak Belçikalı oyuncunun Avrupa’da üst düzey futbol oynamaya devam etme arzusunu koruduğu belirtiliyor. Napoli'nin 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garantilemiş olması ve De Bruyne’ye formayı doğrudan verecek olması, teklifin cazibesini artırıyor.

Napoli, Belçika Milli Takımı’ndan De Bruyne’nin yakın arkadaşlarını da sürece dahil ederek, onu ikna etmeyi amaçlıyor. Ancak Avrupa dışı opsiyonlar da hâlâ gündemde. Suudi Arabistan’dan bazı kulüplerin oyuncuya mevcut City maaşına yakın teklifler sunmaya hazır oldukları ifade ediliyor.