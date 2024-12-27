Yıldız oyuncunun gol sevincindeki Arda Güler detayı ortaya çıktı. Övgüler yağdırdı

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Yıldız oyuncunun gol sevincindeki Arda Güler detayı ortaya çıktı. Övgüler yağdırdı

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler hem oynadığı futbolla hem de saha içindeki tavırlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Manchester United’ın yıldızı yaptığı açıklamada gol sevincinde Arda Güler’den etkilendiğini açıkladı.

Manchester United'da Ruben Amorim döneminde performansını artıran isimlerden Amad Diallo, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Diallo, attığı gollerin ardından yaptığı sevince açıklık getirdi.

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Genç futbolcu, Arda Güler'in gol sevincinden etkilendiğini belirtip, "Bu gol sevincini ilk olarak Real Madrid forması giyen Arda Güler'de gördüm. Aynı kutlamayı yapmaya çalıştım çünkü hoşuma gitti. Avrupa Ligi'nde PAOK'a karşı oynadığım ve iki gol attığım maçtı. Avrupa'da uzun süredir kazanamıyorduk. Bu yüzden benim ve takımımım için çok fazla şey ifade ediyordu." dedi.

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Amad Diallo ayrıca, "Evet, Arda Güler'i beğeniyorum. İyi ve genç bir oyuncu. Real Madrid'de oynayan, şu anda dünyanın en iyilerinden biri olan üst düzey bir oyuncu." açıklamasında bulundu.

Bu sezon Manchester United formasıyla 26 maça çıkan Amad Diallo beş gol ve yedi asist kaydetti.

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