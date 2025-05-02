Yıldız oyuncunun menajeri Galatasaray için İstanbul’a gelecek

Galatasaray, bir süredir transfer gündeminde yer alan Granit Xhaka için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımın son dönemdeki transferlerinde önemli rol oynayan George Gardi'ye İsviçreli orta sahanın transferinde de tam yetki verdi.

Xhaka transferinde somut bir adım atmak isteyen Gardi, 32 yaşındaki futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Fanatik’te yer alan habere göre, Bu davetin ardından Galatasaray cephesi ve oyuncu tarafı arasındaki ilk resmi görüşmenin gelecek hafta yapılması bekleniyor.

İstanbul'da gerçekleştirilecek transfer zirvesine Galatasaray yönetiminden de bir ismin katılması bekleniyor.

Galatasaray ile Xhaka'nın temsilcisi arasında yapılacak görüşmede sözleşme detayıyla birlikte deneyimli oyuncunun bonservisinin de masaya yatırılması bekleniyor.

Xhaka'nın temsilcisi, İstanbul'da belirlenecek bonservis bedelinin Bayer Leverkusen tarafından kabul edileceği yönünde Galatasaray'a garanti verdi.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Granit Xhaka'nın Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Alman ekibinde bu sezon 47 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.