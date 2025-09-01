Yıldız oyuncunun menajerinden dünya devine tepki! Teklifi son anda geri çektiler

Bayern Münih, Chelsea forması giyen Nicolas Jackson'a yaptığı teklifi geri çekti. Bu gelişme Jackson'ın menajeri Ali Barat'ı kızdırdı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, "Nico hazırdı, Bayern hazırdı. Dünya standartlarında bir projede anlaşmıştık. Anlaşmanın son anda geri çekilmesi sinir bozucu" dedi.

"Ama pes etmeyeceğiz" diyen Barat, "Nico'nun bir sonraki adımının yeteneğini, hırsını ve birlikte kurduğumuz planı yansıtması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki Senegalli futbolcu, Chelsea ile 81 maçta 30 gol attı, 12 asist yaptı.