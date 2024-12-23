Yıldız oyuncuyu Fenerbahçe’ye önerdiler. Son sözü Mourinho söyleyecek

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala flaş bir gelişme yaşandı. Ligin son sırasındaki Adana Demirspor’da oynadığı futbolla dikkatleri üstüne çeken Yusuf Sarı menajerler aracılığı ile Fenerbahçe’ye önerildi.

Sarı lacivertli yönetimin bu konuya sıcak baktığı öğrenilirken son kararı Teknik Direktör Mourinho söyleyecek. Portekizli teknik adamın onay vermesi durumunda Fenerbahçe yönetimi milli oyuncuyu transfer etmek için harekete geçecek. Yusuf Sarı daha önce Galatasaray’a önerilirken Başakşehir’in de yıldız oyuncuya ilgisi bulunuyor.

Adana Demirspor forması ile bu sezon 13 maça çıkan Yusuf Sarı 1 asist üretti.