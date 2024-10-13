Yıldız rapçi bekarlığın tadını çıkartıyor

Ünlü rapçi Cardi B, 32. doğum gününü Manhattan'da düzenlediği özel bir partiyle kutladı. "Bardi in the City" olarak adlandırdığı bu etkinlikte, Cardi, hem sahneye hem de davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gece boyunca yaptığı danslar ve enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, adeta bir şov sundu. Ancak partinin bir diğer dikkat çeken unsuru, boşanma aşamasında olduğu eşi Offset’in katılmamış olmasıydı.

ŞOVUN YILDIZI: CARDİ B

Cardi B, doğum günü için sırtı açık, siyah bir tulum tercih etti. Kıyafeti, tüm sırt dövmelerini sergilerken, dar kesimiyle ünlü rapçinin dans hareketlerini sınırlamadı. Özellikle twerk yaparken kameralara verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Partide aynı zamanda içkiler de dağıtan Cardi, gecenin ilerleyen saatlerinde "Herkese ücretsiz shot!" diyerek konuklarına içecek ikramında bulundu.

HENNESSY VAR OFFSET YOK

Cardi B'nin doğum günü partisine, yakın dostları ve ailesi katıldı. Özellikle kardeşi Hennessy'nin de orada olması gözlerden kaçmadı. Ancak en dikkat çeken detaylardan biri, Offset'in partide yer almamasıydı. Daha önce Cardi'nin bir başka etkinliğinde Offset'in sürpriz bir şekilde ortaya çıkması, boşanma söylentilerine rağmen ikilinin barışabileceği spekülasyonlarını doğurmuştu. Ancak bu sefer durum farklıydı; Offset’in yokluğu, çiftin boşanma sürecinin bu kez kesin olduğunu düşündürdü.

BEKARLIĞIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Cardi B, geçtiğimiz haftalarda boşanma sürecine dair yaptığı açıklamada, bekarlığın tadını çıkardığını ve bu süreçten memnun olduğunu belirtmişti. Doğum günü partisinde sergilediği neşeli ve enerjik tavırları da bu durumu destekler nitelikteydi. Eğlenceli ve hareketli geçen gece, Cardi'nin boşanma sonrası yeni bir döneme adım attığının sinyallerini veriyordu.

Cardi B’nin bu özel gecesi hem kişisel hayatıyla hem de sahne performansıyla uzun süre konuşulacak bir etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı.