Yıldız şarkıcı dondurmayla yaladı hayranları eridi

ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Viyana’daki konserinden önce Veganista adlı dondurmacıda objektiflere takıldı. 23 yaşındaki sanatçı, 5 Haziran’da, konserden bir gün önce, Avusturya’nın başkentinde rahat kıyafetlerle yürürken hayranları tarafından Neustiftgasse’de görüntülendi. Güvenlik ekibi eşliğinde Veganista’yı ziyaret eden Eilish, mekânın kendisine özel hazırladığı dondurma koleksiyonunu bizzat deneyimledi.

Veganista, konser vesilesiyle “Billie Eilish Koleksiyonu” adını verdiği sınırlı sayıda vegan dondurma serisini menüsüne ekledi. “The Greatest”, “Lunch” ve “Birds of a Feather” gibi şarkı isimleriyle sunulan çeşitler, Eilish’in müzik kariyerine doğrudan gönderme niteliği taşıyor. TikTok'ta paylaşılan bir videoda, mekândan çıkarken oldukça neşeli olduğu görülen sanatçının hayranları heyecanını gizleyemedi. Sosyal medyada “Ben de oradaydım ama onu göremedim” ve “Bu anı asla unutamayacağım” gibi yorumlar dikkat çekti.

Veganista, Instagram hesabı üzerinden “süperstarın ziyaretinden dolayı minnettar olduklarını” ifade ederek Eilish’e teşekkür etti. Şirket, tüm ürünlerinde yüzde yüz bitkisel içerikler kullanması ve çevre dostu yaklaşımıyla biliniyor. Bu tercihin, uzun süredir sürdürülebilirlik ve hayvan hakları konusunda açık mesajlar veren Billie Eilish’le uyum içinde olması dikkat çekti.

Billie Eilish’in Viyana Stadthalle’de verdiği konser, sanatçının dünya turnesinin Avusturya’daki tek durağıydı. Biletler dakikalar içinde tükenirken, bazı hayranların bir gün önceden konser salonunun önünde kamp kurduğu bildirildi.

Ünlü şarkıcının dondurma molası, hem kendisi hem de hayranları için konser gecesinin ön izlemesi niteliğinde unutulmaz bir anıya dönüştü.