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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, Öğretim Üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:27
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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversiteye aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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