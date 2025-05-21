Yıldız Teknik’te köpek dehşeti! Üniversiteli Gözde hastanelik oldu: Çığlıkları kampüsü inletti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Davutpaşa’da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi G.A, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kız hastanede tedavi altına alınırken, ailesi yetkililer ile ilgili hukuki işlem başlatmaya hazırlanıyor.

Olay, 18 Mayıs Pazar günü saat 10.00 sıralarında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa Kampüsünde yaşandı. Kampüste otobüsten inen 2'nci sınıf öğrencisi Gözde A. gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu. Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi. Ailenin olayın ardından üniversite yönetimine ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatacakları öğrenildi.

'KAÇMAYA ÇALIŞTIM BACAĞIMDAN ISIRDILAR'

Gözde A.'nın, saat 09.57'de Eğitim Fakültesi durağından otobüse bindiği, 10.05 civarında eski kütüphane durağında inerek Teknopark çıkışına doğru ilerlediği ancak otobüs durağına ulaştığı anda köpeklerin havlayarak kendisine saldırdığı öğrenildi. DHA muhabirinin konuyla ilgili telefonda bilgi aldığı Gözde A., "Karşıdaki Yabancı Diller Fakültesi'ne doğru kaçmaya çalıştım; ama yakaladılar ve bacağımdan ısırdılar. O an bacağım uyuştu, üzerine basamadım. Yardım çığlıkları attım" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı kampüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın karşıdan karşıya geçtiği sırada köpeklerin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Gözde A.'nın köepklerden kaçmaya çalıştığı ve ardından yere düştüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.

Üniversiteli Gözde hastanelik oldu! Yıldız Teknik’te köpek dehşeti: Çığlıkları kampüsü inletti

Üniversiteli Gözde hastanelik oldu! Yıldız Teknik’te köpek dehşeti: Çığlıkları kampüsü inletti

Üniversiteli Gözde hastanelik oldu! Yıldız Teknik’te köpek dehşeti: Çığlıkları kampüsü inletti

Üniversiteli Gözde hastanelik oldu! Yıldız Teknik’te köpek dehşeti: Çığlıkları kampüsü inletti

Üniversiteli Gözde hastanelik oldu! Yıldız Teknik’te köpek dehşeti: Çığlıkları kampüsü inletti

Üniversiteli Gözde hastanelik oldu! Yıldız Teknik’te köpek dehşeti: Çığlıkları kampüsü inletti

Üniversiteli Gözde hastanelik oldu! Yıldız Teknik’te köpek dehşeti: Çığlıkları kampüsü inletti

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