﻿Djokovic'in Covid 19 kabusu bitti

Djokovic'in böylece, Ocak ayında sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta korta çıkması bekleniyor.
Covid-19 aşısı yaptırmadığı gerekçesi ile yılbaşında Avustralya'dan sınır dışı edilen tenis yıldızı Novak Djokovic'e iyi haber.
Avustralya medyasında yer alan haberlere göre, Sırp rakete vize verildi.
Ülkeye girişi 2025 yılına kadar yasaklanan Djokovic'e yönelik engelin Avustralya Göç Bakanı Andrew Giles tarafından kaldırıldığı bildirildi.
Dünya eski bir numarasına böylece, Ocak ayında sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta korta çıkma yolu açıldı.
Avustralya Açık tenis turnuvası, 16 Ocak 2023 tarihinde Melbourne Park'ta başlayacak.
Avustralya, uluslararası ziyaretçilerin Covid-19 aşı durumunu beyan etmesini zorunlu kılan kuralı, Temmuz'da kaldırmıştı.
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