Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı: Doktor mikrofon tutmamı bile yasakladı

Türk müziğinin sevilen isimi Yıldız Tilbe, önceki akşam Çeşme’de hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı doktorunun kendisine koyduğu teşhis sonrası sağlık sorununu ilk kez açıkladı.

HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Tilbe, tansiyon hastası olduğunu konserde itiraf etti. Uzun süredir tansiyonunun düzensiz olduğunu söyleyen Tilbe, bir gün evine gelen doktorun bu konuda teşhis koyduğunu söyledi.

"MİKROFON TUTMAM BİLE YASAK”

Sanatçı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Doktor bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi. 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum."

Konser boyunca enerjisi ve içtenliğiyle alkış toplayan Tilbe, sağlık sorunlarına rağmen sahnede olmanın kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu ifade etti.