Yıldız Tilbe paylaşımıyla şaşırttı! Dünyaca ünlü futbolcunun öldüğünü 5 yıl sonra öğrendi

Tilbe, 2020 tarihinde yaşamını yitiren Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünden yeni haberdar olduğunu açıkladı.

"BUGÜN ÖĞRENDİM "

Maradona'nın vefatının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmiş olmasına rağmen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımda, "Maradona ölmüş yıllar olmuş bugün öğrendim çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Futbol tarihinin efsanelerinden biri olarak kabul edilen Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümü, başta Arjantin olmak üzere tüm dünyada manşetlerden düşmemişti.

MARADONA KİMDİR?

Diego Armando Maradona 30 Ekim 1960'ta Buenos Aires'da doğdu. Maradona tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak görüldü. Ayrıca Pelé ile beraber FIFA 20. Yüzyılın Oyuncusu ödülü aldı. Öte yandan transferde iki kez en yüksek ücret rekoru kıran tek futbolcu.

Maradona, futbol kariyerine 9 yaşında keşfedilerek mahalle takımı Estrella Roja'da başladı. Arjantinli oyuncu Los Cebollitas'a oradan da 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayacağı Argentinos Juniors'a transfer oldu.

Diego Maradona, kariyerine 1982'de transfer olduğu Boca Juniors ile başladı. Sadece 1 sezon oynadıktan sonra Barcelona, Arjantinli oyuncu için kesenin ağzını açtı. Katalan ekibi, Maradona için dönemin en yüksek bonservis bedeli olarak 5 milyon Pound'u gözden çıkarır.

"MARADONA İNANCI" ORTAYA ÇIKTI

Diego Maradona aykırı kişiliği, oyun tarzı ve Napoli'ye kazandırdığı başarılar ile taraftarların sevgilisi haline geldi. Öyle ki İtalya'da resimleri çizilen oyuncu için "Maradona İnancı" ortaya çıktı.

YASAKLI MADDE KULLANMAYA BAŞLADI

1987-1988 sezonunda İtalya gol kralı olan efsane, Napoli ile 2 İtalya Ligi şampiyonluğu, İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı. Yaşadığı stresli dönemden dolayı kokain kullanmaya başladı ve kariyeri düşüşe geçti.

ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GETİRİLDİ

Maradona, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın başına getirildi. 2010 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Arjantin, Almanya'ya 4-0 yenildi ve elendi. 29 Temmuz 2010 tarihinde Arjantin Futbol Federasyonu tarafından görevden alındı.

ARJANTİN'DE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Efsane futbolcu 2020 yılında da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Efsane futbolcunun ölümünün ardından Arjantin’de 3 günlük yas ilan edilmişti.