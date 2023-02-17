Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. ''Cenazeme gelirlerse taşlayın''

Yıldız Tilbe, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Her açıklaması olay olan şarkıcı vasiyetini açıkladı.

Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" diyerek şunları yazdı:

"Gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum."

Tilbe Miraç Kandili için de bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.