Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali gündem oldu

Sıra dışı tarzı ve sahnedeki enerjisiyle sık sık gündeme gelen usta sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez doğal görüntüsüyle dikkat çekti.

Müzik kariyerindeki başarıları kadar kendine has duruşuyla da tanınan Tilbe, yaz tatilini geçirirken objektiflere makyajsız haliyle yansıdı.

RAPÇİ ÇAKAL İLE POZ VERDİ

Onlarca hit şarkıyı müzik dünyasına kazandıran, duygusal şarkı sözleri ve güçlü yorumuyla gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe, son olarak Bodrum'da rapçi Çakal ile verdiği pozla gündeme geldi.

Güneşten bronzlaşmış cildi, başına bağladığı bandanası ve sade kıyafetiyle poz veren Tilbe'nin doğal hali sosyal medyada ilgi gördü.

"YILDIZ TİLBE YİNE ÇOK SAMİMİ"

Tilbe'nin makyajsız ve süslenmeden halkın arasında yer alması, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Pek çok kullanıcı, "Gerçek sanatçı doğallığını kaybetmeyendir" ve "Yıldız Tilbe yine çok samimi" gibi yorumlar yaparak sanatçının içten tavırlarını övdü.

Sahne kıyafetleriyle olduğu kadar gündelik yaşamındaki sadeliğiyle de konuşulan Tilbe, doğallığını ve samimiyetini koruyarak sevenlerinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.