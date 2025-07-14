Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali gündem oldu

Yıldız Tilbe, bu kez makyajsız haliyle objektiflere yansıdı. Tatilde bronzlaşmış cildi, bandanası ve sade kıyafetiyle görüntülenen usta sanatçı, doğallığıyla sosyal medyada samimi yorumlar aldı.

Sıra dışı tarzı ve sahnedeki enerjisiyle sık sık gündeme gelen usta sanatçı Yıldız Tilbe, bu kez doğal görüntüsüyle dikkat çekti.

Müzik kariyerindeki başarıları kadar kendine has duruşuyla da tanınan Tilbe, yaz tatilini geçirirken objektiflere makyajsız haliyle yansıdı.

RAPÇİ ÇAKAL İLE POZ VERDİ

Onlarca hit şarkıyı müzik dünyasına kazandıran, duygusal şarkı sözleri ve güçlü yorumuyla gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe, son olarak Bodrum'da rapçi Çakal ile verdiği pozla gündeme geldi.

Güneşten bronzlaşmış cildi, başına bağladığı bandanası ve sade kıyafetiyle poz veren Tilbe'nin doğal hali sosyal medyada ilgi gördü.

yildz.jpg

"YILDIZ TİLBE YİNE ÇOK SAMİMİ"

Tilbe'nin makyajsız ve süslenmeden halkın arasında yer alması, takipçileri tarafından takdirle karşılandı. Pek çok kullanıcı, "Gerçek sanatçı doğallığını kaybetmeyendir" ve "Yıldız Tilbe yine çok samimi" gibi yorumlar yaparak sanatçının içten tavırlarını övdü.

Sahne kıyafetleriyle olduğu kadar gündelik yaşamındaki sadeliğiyle de konuşulan Tilbe, doğallığını ve samimiyetini koruyarak sevenlerinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Son Haberler
Ordu’da silahlı saldırı: 3 yaralı
Ordu’da silahlı saldırı: 3 yaralı
Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı
Zeynep Sönmez kariyer rekorunu kırdı
Omar Fayed Fenerbahçe'den ayrılıyor
Kampa götürülmedi Fenerbahçe'den ayrılıyor
CHP'li Yücel: Ülkemizde konuşulması sakıncalı tek bir konu kalmıştır...
CHP'li Yücel: Ülkemizde konuşulması sakıncalı tek bir konu kalmıştır...
Hollywood yıldızının evi yağmalanmıştı! Aldığı önlemler gündem oldu
Hollywood yıldızının evi yağmalanmıştı! Aldığı önlemler gündem oldu