E-Gazete
Anasayfa Magazin Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu

Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu

Aksiliklerin peşini bırakmadığı Yıldız Tilbe’yi uykusunda örümcek ısırdı. İğnelere fobisi olduğu öğrenilen ünlü şarkıcıya kremlerle müdahale edilmiş.

Haberi Paylaş
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 1

Yüzündeki yara izleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin şu son dönemler aksilikler bir türlü peşini bırakmıyor. Tilbe’yi bu kez de uykusunda örümcek ısırmış. İğnelere fobisi olan ünlü şarkıcıya kremlerle müdahale edilmiş.

1 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda konserde sıktığı parfüm kokusundan fenalaşan Yıldız Tilbe’nin başına bu kez de örümcek bela oldu.

2 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Yüzünde yara izleri olduğu görülen ünlü isme sosyal medyadan yorum yağdı.

3 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 4

Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Tilbe’nin son dönemlerde başından bela eksik olmuyor.

4 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 5

YÜZÜNDEKİ YARA İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. X hesabından bir fotoğraf yayınlayan Tilbe'nin yüzündeki yara izleri dikkat çekti.

5 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 6

Ünlü sanatçıya, hayranlarından "Cildinize ne oldu?", "Yüzünüzde yine yaralar çıkmış", "Ne oldu abla sana?" gibi yorumlar geldi.

6 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 7

DAHA ÖNCE DE SAÇ BOYASINDAN YÜZÜ YANMIŞTI

Öte yandan Yıldız Tilbe, aylar önce de yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Saçını boyadıktan sonra uyuyakalınca yüzünde yaralar oluşmuştu.

7 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 8

59 yaşındaki ünlü isim, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.

8 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 9

“BOYA KÖTÜYMÜŞ”

Tilbe, yaşadığı olayın perde arkasını da "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" sözleriyle anlatmıştı.

9 10
Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu - Resim: 10
10 10
Kaynak: Haber Merkezi
