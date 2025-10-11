Yıldız Tilbe'yi örümcek ısırdı! Aksilikler kraliçesi... Yüzü korkuttu

Yüzündeki yara izleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe'nin şu son dönemler aksilikler bir türlü peşini bırakmıyor. Tilbe’yi bu kez de uykusunda örümcek ısırmış. İğnelere fobisi olan ünlü şarkıcıya kremlerle müdahale edilmiş.
Geçtiğimiz haftalarda konserde sıktığı parfüm kokusundan fenalaşan Yıldız Tilbe’nin başına bu kez de örümcek bela oldu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, son fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu. Yüzünde yara izleri olduğu görülen ünlü isme sosyal medyadan yorum yağdı.
Delikanlım, Hastayım Sana, Haberi Olsun, Çabuk Olalım Aşkım gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Tilbe’nin son dönemlerde başından bela eksik olmuyor.
YÜZÜNDEKİ YARA İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi. X hesabından bir fotoğraf yayınlayan Tilbe'nin yüzündeki yara izleri dikkat çekti.
Ünlü sanatçıya, hayranlarından "Cildinize ne oldu?", "Yüzünüzde yine yaralar çıkmış", "Ne oldu abla sana?" gibi yorumlar geldi.
DAHA ÖNCE DE SAÇ BOYASINDAN YÜZÜ YANMIŞTI
Öte yandan Yıldız Tilbe, aylar önce de yaşadığı talihsiz bir kazayla gündeme gelmişti. Saçını boyadıktan sonra uyuyakalınca yüzünde yaralar oluşmuştu.
59 yaşındaki ünlü isim, "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" demişti.
“BOYA KÖTÜYMÜŞ”
Tilbe, yaşadığı olayın perde arkasını da "Yandım ama iyiyim çok şükür. Uyuduğum için değil, boya kötüymüş. İnternette de araştırdım, başka kadınların da yandığını gördüm. Bir sürü boya kullanıyordum, ama bu kötüymüş" sözleriyle anlatmıştı.