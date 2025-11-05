Yunanistan'ın ev sahipliği yapacağı 2025 Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası yarın başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki şampiyona 3 gün sürecek.

Avrupa Tekvando Birliğinin düzenlediği organizasyonlarda kota hakkı elde eden sporcularla birlikte şampiyonada Türkiye'yi, 20 kız ve 25 erkek olmak üzere toplam 45 tekvandocu temsil edecek.

Türkiye, geçen yıl Arnavutluk'ta yapılan organizasyonda 4 altın ve 5 bronz madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştu.