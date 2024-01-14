Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman?
Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın başrolünde olduğu "Yıldızlar Bana Uzak" dizisinin 3. bölümü izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yıldızlar Bana Uzak dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında yayınlanan "Yıldızlar Bana Uzak", başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı ile yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. O3 Medya ve Ortaks Yapım iş birliğiyle hazırlanan dizi, romantik ve dramatik öğeleri bir araya getirerek dikkat çekiyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak 3. bölüm ne zaman? Yıldızlar Bana Uzak yeni bölüm ne zaman?

YILDIZLAR BANA UZAK 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin 3. bölümü 14 Ocak Pazar yani bu akşam ATV’de yayınlanacak.

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YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU NEDİR?

Kadir ve Aslı, birbirlerine delicesine aşıktır; fakat bu aşk, Kadir'in Aslı'nın babasının ölümüyle ilgili suçlanarak hapse girmesiyle derin bir yara alır. Aslı, sevdiği adamın masumiyetine inansa da, geçmişin ağırlığı ilişkilerine gölge düşürür.

Aslı'nın yüreğinde büyüyen hüzünle baş etmeye çalıştığı bu zor dönemde, Kadir ise kendisine iftira atan Varnalı ailesinden intikam almaya karar verir. Masum olduğunu kanıtlamak adına çıktığı bu yolda, gerçeklerle yüzleşecek ve aşklarını yeniden inşa etmeye çalışacaklardır.

Kadir'in masum olduğu ortaya çıktığında, aşkları tekrar alevlenir; ancak geçmişin derin sırları, mutluluklarını tehdit eder. İkilinin karşılaştığı zorluklar, aşklarını sınamaya devam ederken, birbirlerine olan bağlılıkları, hayatta kalmak ve gerçek mutluluğu bulmak için verdikleri mücadelede güçleri olacaktır.

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