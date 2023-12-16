Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir? Yıldızlar Bana Uzak ne zaman başlıyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Başrollerinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı’nın yer aldığı Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Yıldızlar Bana Uzak dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir? Yıldızlar Bana Uzak fragmanı yayınlandı mı?

O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı Yıldızlar Bana Uzak dizisinde Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı başrolleri paylaşıyor. İlk fragmanıyla dikkat çeken Yıldızlar Bana Uzak’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Yıldızlar Bana Uzak konusu nedir? Yıldızlar Bana Uzak fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmenliğini Bahadır İnce'nin üstlendiği O3 Medya ve Ortaks Yapım imzalı dizinin ilk tanıtımı yayınlandı.

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YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU NEDİR?

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

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YILDIZLAR BANA UZAK OYUNCU KADROSU

Yıldızlar Bana Uzak dizisinde başrolleri Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı paylaşırken; Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam, Mustafa Enis Bilir eşlik ediyor.

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YILDIZLAR BANA UZAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'de yayınlanacak olan Yıldızlar Bana Uzak dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi.

Yıldızlar Bana Uzak dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı.

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