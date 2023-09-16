Yıldızlar boşta kaldı. İşte o isimler

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve diğer liglerin ardından Türkiye'de de yaz transfer dönemi bu gece sona erdi.

Adı Türk kulüpleriyle de anılan birçok futbolcu ise boşta kaldı.

İşte o isimler;

1) David De Gea (Son oynadığı takım: Manchester United)

2)Jesse Lingard (Son oynadığı takım: Nottingham Forrest)

3) Xeka (Son oynadığı takım: Lille)

4) El Ghazi (Son oynadığı takım: PSV)

5) Eden Hazard (Son oynadığı takım: Real Madrid)

6) Gbamin (Son oynadığı takım: Everton)

7) Papu Gomez (Son oynadığı takım: Sevilla)

8) Aleix Vidal (Son oynadığı takım: Espanyol)

9) Schneiderlin (Son oynadığı takım: Konyaspor)

10) Luiz Gustavo (Son oynadığı takım: Al Nassr)