Yıldızlar boşta kaldı. İşte o isimler

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Türkiye Ligi'nde transfer sezonunun kapanmasının ardından tanınan bazı isimler de boşta kaldı. İşte o isimler...

Yıldızlar boşta kaldı. İşte o isimler

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Avrupa'nın 5 büyük ligi ve diğer liglerin ardından Türkiye'de de yaz transfer dönemi bu gece sona erdi.

Adı Türk kulüpleriyle de anılan birçok futbolcu ise boşta kaldı.

İşte o isimler;

1) David De Gea (Son oynadığı takım: Manchester United)
2)Jesse Lingard (Son oynadığı takım: Nottingham Forrest)
3) Xeka (Son oynadığı takım: Lille)
4) El Ghazi (Son oynadığı takım: PSV)
5) Eden Hazard (Son oynadığı takım: Real Madrid)
6) Gbamin (Son oynadığı takım: Everton)
7) Papu Gomez (Son oynadığı takım: Sevilla)
8) Aleix Vidal (Son oynadığı takım: Espanyol)
9) Schneiderlin (Son oynadığı takım: Konyaspor)
10) Luiz Gustavo (Son oynadığı takım: Al Nassr)

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