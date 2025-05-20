Yıldızlar dünya vergi ödüyor, Süper Lig'dekiler cebe atıyor

Vergi...

Nerede ise attığımız adıma vergi çıkıyor!

Tükettiğimiz her kalem malın vergisi var.

İçtiğimiz suyun, giydiğimiz kıyafetlerin...

Allah’tan havayı bedava soluyoruz!

Çalışıyoruz. Anında vergisini ödüyoruz...

Buraya kadar normal.

Ya futbolcular...

Öyle ya, en çok kazanan futbolcuların vergi dilimi ne acaba!

Yazı ile yazayım: Sıfır.

Bu durum üç ülkede böyle.

Çin, S.Arabistan ve biz...

Diğerlerini kenara koyalım.

Bizim ligde yerli ya da yabancıların aldığı paralar direk cebe iniyor(!)

Bir kuruş vergi ödemiyorlar.

Sadece KDV var. Onu da, kulüpler karşılıyor.

Avrupa’nın beş büyük liginde (İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa) durum tam tersi. % 35 ile 40 arasında değişen vergi zorunluluğu mevcut. Yani bir futbolcu; aldığı ücretin yarıya yakınını vergi olarak ödemek durumunda.

Elbette buralarda da, çeşitli hülle yapılıyor. Az da olsa, kaçıran mevcut.

Ronaldo, Real Madrid’de oynadığı dönemde vergi kaçırdığı için hapis cezası ile karşılaştı. Maliye ile oturup anlaştı. Borç yapılandırıldı. Sonrasında soluğu Arap çöllerinde aldı.

Beşiktaş’ın Portekizli eski hocası Fernando Santos, ülkesinde ücretini az gösterdiği için, 3 milyon Euro ceza aldı.

Bitmedi...

Bizim ülkede oyuncular vergi ödemiyorlar ya..

Sıkı durun; burada kazandıkları paraların vergisi ülkelerinde ödüyorlar.

Oran düşük olsa da, “Yurt dışında para kazandın. Burada kullanman için vergisini ödeyeceksin” deniliyor.

Bu yüzden yabancı hoca ve oyuncular alacaklarını az gösteriyorlar.

Mesela İmmobile ve Silva...

6 milyon Euro yıllık kazandıklarını beyan etseler de, rakamlar öyle değil.

Kulüp Başkanı Serdal Adalı’nın açıklamasına göre: İmmobile’nin yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro’cuk...

Icardı ve Osimhen için de rakamlar aynı.

6’nın şifresini henüz çözemedim.

Da Vinci değilim. Belki o yüzden.

İlginç olan şu; yıldız isimlerin rakamları 6 milyon Euro olarak açıklandı hep.

Tuhaf. Neyse bu 6...

Dünyada futbol bacasız sanayi. Şöyle özet geçelim.

Dünya yıldızları yıllık kaç milyon dolar kazanıyorlar ona bakalım:

Ronaldo: 285, Messi: 135, Neymar: 110, Benzema: 105, Mbappe: 90, Haaland: 60, Vinicius: 55, Salah: 53...

Ah be Napolyon amca ah..

Sen kalk: Para, Para, para... diye söz et. Yahu işin gücün mü yoktu başka. Fransız ordusu ile ilgilen. Sana mı kalmıştı parasal konular.

Ben bile bu devirde rakamları yazarken, gözlerim fal taşı gibi açılıyor. Saçılıyor.

Hele bir de kazançlar vergisiz olunca, bana bir haller oluyor.

İçim daralıyor, yüreğim yanıyor...

Ha pardon, bu şarkı sözüydü.

Olmayaydı sonumuz böyle!..