﻿Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

Haritayı yorumlayın: Harita oluşturulduktan sonra, falcı gök cisimlerinin konumları ve aralarındaki ilişkileri incelemeye başlar.

Zodyak burçları ve evlerindeki güneş, ay ve gezegenlerin pozisyonlarını, ayrıca aralarındaki açıları (açıları) incelemeye çalışırlar.

Ayrıca, cisimlerin gün batımı (ascendant) ve gün mevsimi (doğum anındaki gökyüzünde en yüksek nokta) konumlarına göre pozisyonlarına bakar.

Tahminler yapın ve rehberlik edin: Haritayı yorumlamasına dayanarak, falcı, kişinin geleceği hakkında tahminlerde bulunur ve ilişkiler, kariyer ve kişisel gelişim gibi hayatın bazı yönlerinde nasıl ilerleyebileceği konusunda rehberlik eder.



