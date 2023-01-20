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Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

Bir astroloji yöntemi olarak, bir kişinin geleceğini tahmin etmek ve kişiliğini anlamak için Yıldız haritaları kullanılır. Peki yıldız falı nasıl bakılır, yıldızname nedir?

Galeri Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 12:13
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Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

Yıldızname bakımı kişinin bilgileri ve çeşitli yıldız defterleri kullanılarak yapılır. Bu zenginliğin amacı; hastayı iyileştirmenin yolu, hastayı iyileştirmek için gerekli kararlılığı ve şifayı uygulamaktır.
Bu nedenle kötü amaçlı uygulamalar içermez.
Peki Yıldızname takımyıldızı hakkında ne düşünmeli?

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Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

YILDIZ FALI NASIL BAKILIR?
Yıldızname falına bakabilmek için öncelikle bakım yapılacak kişi hakkında bazı bilgilere sahip olmak gerekir. Kişinin, doğum tarihi ve doğum saatinin bilinmesi bakım için oldukça önemlidir. Bu bilgilerin verilmesi ardından, bakım yapılan kişiye "Ebced" denilen hesap yapılır.

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Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

YILDIZNAME HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ebced hesabında kişi adı ve anne adı Arapça biçiminde yazılır ve isimlerdeki harfler sayı değerlerine çevrilir. Hem kişi hem de annesi için çevrilen değerler ayrı ayrı hesaplanır ve iki değer toplanır. Elde edilen değer 12'ye bölünür. Çıkan sonuca göre Ebced hesabı yapılmış olur.

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Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

Bu hesapla birlikte kişi yıldızname burcunu da öğrenmiş olur.
Unutmamak gerekir ki, astroloji bilim olarak kabul edilmemekte ve falcılar tarafından sağlanan tahmin ve rehberlik bilimsel veriler ve gerçeklerle dayanmamaktadır.
Tüm bunların ardından yıldız falı bakma işlemine geçilebilir.

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Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

Genel olarak yıldız falı aşağıdaki şekilde yapılır:
Kişinin doğum tarihi, saati ve yerini belirleyin: Falcı, doğru bir yıldız haritası oluşturmak için kişinin kesin doğum tarihini, saatini ve yerini bilmelidir.
Yer, gök cisimlerinin doğum anında gerçek konumlarını hesaplamak için gereklidir.
Doğum haritasını oluşturun: Özel yazılım veya bir dizi astronomik tablo kullanarak, falcı kişinin doğum anındaki gök cisimlerinin konumlarını hesaplar.
Bu bilgiler, zodyak burçları ve evlerinde gök cisimlerinin konumlarını gösteren bir haritada işlenir.

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Yıldız falı nasıl bakılır? Yıldızname nedir?

Haritayı yorumlayın: Harita oluşturulduktan sonra, falcı gök cisimlerinin konumları ve aralarındaki ilişkileri incelemeye başlar.
Zodyak burçları ve evlerindeki güneş, ay ve gezegenlerin pozisyonlarını, ayrıca aralarındaki açıları (açıları) incelemeye çalışırlar.
Ayrıca, cisimlerin gün batımı (ascendant) ve gün mevsimi (doğum anındaki gökyüzünde en yüksek nokta) konumlarına göre pozisyonlarına bakar.
Tahminler yapın ve rehberlik edin: Haritayı yorumlamasına dayanarak, falcı, kişinin geleceği hakkında tahminlerde bulunur ve ilişkiler, kariyer ve kişisel gelişim gibi hayatın bazı yönlerinde nasıl ilerleyebileceği konusunda rehberlik eder.
 

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