Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti

83 yaşındaki Hatice Karaaslan, Bayburt'ta yaşanan çığ felaketinden yaralı olarak kurtulmuştu. Söylediği sözlerle herkese örnek olan Karaaslan, yılın annesi seçilmişti.

18 Ocak 1993 yılında, 32 yıl önce meydana gelen çığda 59 vatandaş çığ altında kalarak yaşamını yitirmiş, yaşanan felakette ekiplerce sıkıştığı yerden saatler sonra çıkarılan Hatice Karaaslan, yaralı olarak kurtarılmıştı. Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan ve sedye üzerinde "Allah beni kurtardı, hamdolsun. Allah Ümmet-i Muhammed'i de kurtarsın. Bosna Hersek'te, Filistin'de, Karabağ'da, olanları da Mevlam kurtarsın" sözleriyle hafızalarda yer eden, tüm dünyaya insanlık dersi veren ve ettiği sözlerle yılın annesi seçilen Hatice Karaaslan, bugün yaşamını yitirdi.

Hatice Karaaslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip, Hz. Ebubekir Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti

Son Haberler
Sivas yolunda otomobil ile traktör çarpıştı
Sivas yolunda otomobil ile traktör çarpıştı
Samsunspor galibiyeti tek golle aldı
Samsunspor galibiyeti tek golle aldı
Emekliler iktidara seslendi! "El içine çıkmaktan utanır hale geldiler"
Emekliler iktidara seslendi! "El içine çıkmaktan utanır hale geldiler"
Galatasaray’dan bilet açıklaması
Galatasaray’dan bilet açıklaması
Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti
Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti