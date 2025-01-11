Yılın annesi seçilmişti hayatını kaybetti

18 Ocak 1993 yılında, 32 yıl önce meydana gelen çığda 59 vatandaş çığ altında kalarak yaşamını yitirmiş, yaşanan felakette ekiplerce sıkıştığı yerden saatler sonra çıkarılan Hatice Karaaslan, yaralı olarak kurtarılmıştı. Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılan ve sedye üzerinde "Allah beni kurtardı, hamdolsun. Allah Ümmet-i Muhammed'i de kurtarsın. Bosna Hersek'te, Filistin'de, Karabağ'da, olanları da Mevlam kurtarsın" sözleriyle hafızalarda yer eden, tüm dünyaya insanlık dersi veren ve ettiği sözlerle yılın annesi seçilen Hatice Karaaslan, bugün yaşamını yitirdi.

Hatice Karaaslan'ın cenazesi yarın öğlen namazına müteakip, Hz. Ebubekir Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.