Yılın aşk bombası! Sinan Akçıl ile Ece Erken el ele yakalandı! Programında ‘Eniştem’ diyerek sarılmıştı

Sinan Akçıl ve Ece Erken’in el ele görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir Instagram kullanıcısı, salı gecesi çekilen bir görüntüyü sosyal medyada paylaştı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Samsun Havalimanı’nda saat 03.15’te Sinan Akçıl ile Ece Erken’in el ele olduğu görüldü; sosyal medya fenomeni Gossip Pasta’nın paylaşımı magazin gündemini altüst etti.

Sinan Akçıl’ın yoğun konser programına rağmen Ece Erken ile sıkça buluştuğu, hatta bazı konserlerine Erken’in de katıldığı öne sürülüyordu.

Çift, bu görüntülere dair henüz bir açıklama yapmadı.

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“ENİŞTEM” DEMİŞTİ

Ece Erken, yıllar önce programına konuk olan Sinan Akçıl’a “Eniştem” diyerek sarılmıştı.

Erken, o dönemde Burcu Kıratlı için sık sık “Çok yakın arkadaşım” ifadesini kullanıyordu.

ECE ERKEN KİMDİR?

1 Mayıs 1978’de Çorlu’da doğdu. Aslen Samsunludur. Babası subay olduğu için tayinler nedeniyle Ağrı, Ankara ve Kıbrıs’ta yaşadı.

Lise eğitimini İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Annesi ve babası ayrıldı; Ece Erken, annesiyle Beşiktaş’ta yaşıyor. Bir abisi bulunuyor.

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Sunuculuk kariyerine 12 yaşında, Kıbrıs’ta Bayrak Radyo Televizyonu’nda başladı. Ardından Ankara’da Radyo Vizyon ve Radyo Genç’te çalıştı.

Sonra İstanbul’a gelerek Kral TV’de çalışmaya başladı. Kral TV’den sonra Metropol FM, Alem FM, Show Radyo ve son olarak Radyo Viva’da görev yaptı.

Televizyonculuk kariyerine Star TV’de başladı. Daha sonra Kanal 6, Number One TV ve Genç TV’de çalıştı. Show TV’de 4 yıl program sundu. Kanal 1’de sunuculuk yaptı. ATV’de “Mavi Şeker” programını sundu. ATV’de Enbe Orkestrası ile “Enbeyaz Geceler” programını sundu. FOX TV’de “Aç Aç Kazan” programını sundu. 2011’de Kanaltürk’te Davut Güloğlu ile “Hayata Gülerken” programını sundu. Beyaz TV’de “Tatlım Benim” programını sundu.

2000 yılında TGRT’de yayınlanan “Nilgün” dizisinde başrol oynadı. “Lise Defteri” dizisinde Nil karakterini canlandırdı.

Ece Erken, 2012’de Ortadoğu’nun önemli kahve markalarından “Mahmood Coffee”nin reklam yüzü oldu.

2007-2009 yıllarında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yıllarında Serkan Uçar ile evli olan Ece Erken, üçüncü evliliğini Haziran 2021’de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaptı. Serkan Uçar ile evliliğinden Eymen adında bir oğlu olan Erken’in, 7 aylık eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu vefat etmişti.

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SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

27 Ocak akşamı İstanbul Bakırköy’de, Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi ve Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sahibi olduğu restoranda silahlı saldırıya uğradı. Mahmutyazıcıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Erken, eşinin ailesiyle karşı karşıya gelmişti.

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982’de Hollanda’nın Leeuwarden şehrinde doğdu. Aslen Çanakkale Bigalıdır. Keman virtüözü ve Tekfen Filarmoni Orkestrası şefi Saim Akçıl’ın oğludur. Annesi Gaye Çağlayan’dır. Piyanist İdil Akçıl’ın kardeşidir.

Aile, 1982’de Hollanda’nın Leeuwarden şehrinden İstanbul’a taşındı. Annesi ve babası daha sonra boşandı. Müzik kariyerine 6 yaşında Kadıköy Belediye Konservatuarı Piyano Bölümü’nde başladı. Eğitimine konservatuarda devam etti.

9 yaşında konservatuarı bırakarak St. Benoit Fransız Lisesi’ne başladı. St. Benoit Lisesi’nde okurken 1995’te okul orkestrasında yer aldı ve aynı yıl pop dalında ilk beste ödülünü kazandı.

Popüler müziği kendine yakın buldu ve Türk Pop Müziği’ne yeni bir soluk getirmek için çalışmalar yaptı.

Sinan Akçıl; İzel Çelikgöz, Ferhat Göçer, Enbe Orkestrası, Nilüfer, Candan Erçetin, Kibariye, Petek Dinçöz, Ebru Gündeş gibi ünlü sanatçılarla çalıştı.

2008, sanatçının kariyerinde dönüm noktası oldu ve albümleri yüksek satış rakamlarına ulaştı.Şarkılarıyla her yaşa hitap eden Sinan Akçıl’ın bestelerinin çoğu hit şarkılar arasında yer aldı.

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2009’da Hadise’nin Eurovision’da 4. olduğu “Düm Tek Tek” şarkısının söz ve bestesi Sinan Akçıl’a aittir.

Hande Yener’in 1 Nisan 2010’da çıkan “Hande’ye Neler Oluyor?” albümündeki söz ve müzikler ile 13 Eylül 2010’da çıkan “Hande’yle Yaz Bitmez” albümündeki 10 remix ve “Uzaylı” şarkısının söz ve düzenlemeleri Sinan Akçıl’a aittir.

Türkiye’de başarılı işlere imza atarken yurtdışında da Ortadoğu, Yunanistan ve Bulgaristan’daki önemli solistlerle projelerde yer aldı.

Funda Arar’ın 12 Aralık 2013’te çıkan albümündeki “Hafıza” şarkısının söz ve bestesini yaptı.

Sinan Akçıl, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.Rezene çayı içmeden duramayan Sinan Akçıl, haftada 7 gün kardiyo yapıyor, gündüz uyuyup gece çalışıyor.

2014’te Med Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “X Factor” yarışmasında jüri üyeliği yaptı.

Adı sık sık sevgilileriyle gündeme gelen Akçıl, Hadise ve Ebru Şallı ile ilişki yaşadı. 2017’nin sonlarında 24 yaşındaki Rumen şarkıcı Otillia ile birliktelik yaşadı.

Akçıl, 24 Aralık 2018’de Burcu Kıratlı ile evlendi. Çift, 6 Eylül 2019’da boşandı. Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021’de tekrar evlendi ve yeniden boşandı.

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