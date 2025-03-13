'Yılın doktoru'ndan akılalmaz dolandırıcılık! Bu ilk vukuatı değil

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "hamile tedavisi" ve "kürtaj" adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. İsmet Besen'in hastalarına 'Hamilesin' deyip ardından 'Bebek öldü' diyerek kürtaj yaptığı ve kadınlara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edilirken 'nitelikli dolandırıcılıktan' tutuklandı. Kadın Doğum Uzmanı İsmet Besen'in (58) kliniği boşaltıldı. Besen'in yıllar önce Silopi'de 'yılın doktoru' seçildiği, ilaç yolsuzluğu ortaya çıkınca tutuklandığı da belirlendi.

Silopi ilçesinde Kadın Doğum Uzmanı İsmet Besen'in, çok sayıda kadından para alarak "hamile tedavisi" adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara "bebek anne karnında öldü" diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. İsmet Besen'in ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı.​​​​

YAZILAR VE TABELA SÖKÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İsmet Besen ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İsmet Besen tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Bu arada Silopi İkinci Cadde'de faaliyet gösteren İsmet Besen'in kliniği boşaltıldı. Camlardaki yazıların ve tabelanın söküldüğü, içeride ise inşaat ve tadilat çalışmalarının başladığı görüldü.

YILIN DOKTORU SEÇİLMİŞ

Dr. İsmet Besen'in, daha önce de 12 yıl Silopi'de görev yaptığı ve 1 Temmuz 2006'da Şırnak'ta yılın doktoru seçildiği ancak Mayıs 2007'de, 2 doktorla birlikte ilaç yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

İlçedeki 3 sağlık ocağı ve 9 eczanenin de olaya karıştıkları ve eczane sahiplerinin de gözaltına alındıkları belirlendi.

İLAÇ YOLSUZLUĞUNDAN TUTUKLULUĞU VAR

Dr. İsmet Besen'in, daha önce de 12 yıl Silopi'de görev yaptığı ve 1 Temmuz 2006'da Şırnak'ta yılın doktoru seçildiği ancak Mayıs 2007'de, 2 doktorla birlikte ilaç yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı.

İlçedeki 3 sağlık ocağı ve 9 eczanenin de olaya karıştıkları ve eczane sahiplerinin de gözaltına alındıkları belirlendi.

O dönemde Besen'in, 7 aylık hasta protokol defteri incelendiğinde ise 25 bin 600 hastaya bakıp ilaç yazdığı anlaşıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde, 2005'te Silopi Devlet Hastanesi'ne 49 bin hastanın başvurduğu, buna göre İsmet Besen'in günde ortalama 171 hastaya baktığı anlaşıldı.

Olaya adı karışan doktorların, mesaileri bittikten sonra da her gün kiraladıkları bir dairede buluşup, yaklaşık 300 Yeşil Kart ve sağlık karnesine ilaç yazdıkları belirlendi.

Doktorların ameliyat edilecek hasta ve yakınlarıyla "bıçak parası" pazarlığı yaptığı da tespit edilirken, Besen'in, Ankara'da 15 ayrı daire ve gayrimenkulü bulunduğu ortaya çıktı.