Yılın düğünü! Engin ve Ahlatcı ailelerinin mutlu günü

Kaynak: Haber Merkezi
Yılın düğünü! Engin ve Ahlatcı ailelerinin mutlu günü

Sinan Engin’in kızı Elif Engin, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile dünyaevine girdi. Çorum'da yapılan düğüne ünlüler akın etti.

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’in kızı Elif Engin ile Ahlatçı Holding’in sahibi Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı hayatlarını birleştirdi.

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Düğün töreni Çorum'da yer alan Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi'nde düzenlendi. İş, sanat, siyaset ve spor dünyasından onlarca isim yapılan görkemli düğün töreni için bir araya geldi.

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Çorum’da gerçekleşen 5 bin kişilik düğünde sanatçılar Sibel Can ve Edis sahne aldı. Sibel Can, sahne öncesi aileyi tebrik etti.

Düğünde nikah şahitleri arasında Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir dönem Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı da üstlenen Yıldırım Demirören ve efsane teknik direktör Fatih Terim yer aldı.

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Düğüne katılmak üzere Çorum’a gelen Galatasaray’ın efsane ismi Fatih Terim de yoğun ilgi gördü. Deneyimli teknik adam, düğün öncesinde şehirde genç taraftarların ilgisi ile karşılaştı.

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TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da görkemli törende yer alan isimler arasındaydı.

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