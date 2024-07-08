Yılın en pahalı uçak bileti satıldı. Herkes o ismi merak ediyor

Uçak bileti satışları değerlendirilerek hazırlanan 2024'ün 'ün ilk 6 ayının seyahat karnesi belirlendi.

Yayımlanan raporda, İstanbul - Paris rotası en pahalı dış hat tek yön uçak bileti olurken; iç hatlarda ise İstanbul - Antalya rotası en pahalı iç hat tek yön uçak bileti olarak kaydedildi.

2024’ün ilk yarısında iç hatlarda en çok seçilen rotalar arasında İstanbul – Antalya, İzmir – İstanbul ve Adana – İstanbul oldu.

299 BİN 177 LİRAYA TEK YÖN UÇUŞ

Yılın ilk altı ayının seyahat verileri kapsamında, en pahalı dış hat tek yön uçak bileti, İstanbul – Paris rotasında 299.177 liraya satıldı. En pahalı dış hat gidiş – dönüş uçak bileti ise İstanbul – Bangkok uçuşunda 243.060 liraya alıcısını buldu.

İÇ HATLARDA EN PAHALI ROTA İSTANBUL-ANTALYA

Yine aynı dönemde, iç hatlardaki en pahalı tek yön uçak bileti İstanbul – Antalya kanalında 9.117 lira olarak satılırken, en pahalı iç hat gidiş-dönüş uçak bileti ise İstanbul – Dalaman kanadında 15.327 lira oldu.