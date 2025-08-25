Yılın göz alıcı tonu “Butter Yellow” ile Momo Professional kalıcı ojede trendleri belirliyor

Kalıcı oje dünyasında trendleri belirleyen ve Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olan Momo Professional, bu yılın en dikkat çeken rengi “Butter Yellow” ile güzellik tutkunlarının ve nail art severlerin favorisi oldu. Yumuşak sarı tonuyla hem zarif hem de enerjik bir görünüm sunan “Butter Yellow”, sezonun en çok aranan kalıcı oje rengi olarak zirveye yerleşti.

Trendleri belirleyen lider marka

Momo Professional, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın trend renklerini belirleyerek güzellik salonları ve moda dünyasında fark yaratıyor. “Butter Yellow”un sektörde öne çıkması, markanın yenilikçi yaklaşımının ve trendleri doğru okuma yeteneğinin bir göstergesi.

En kaliteli ve en dayanıklı kalıcı oje

Tamamen Türkiye’de üretilen Momo Professional kalıcı ojeler, sadece estetik görünümüyle değil, en uzun ömürlü parlaklık ve yüksek dayanıklılık sunan formülüyle de fark yaratıyor. Çatlama, soyulma ve matlaşma gibi sorunları minimuma indiren ürünleri, güzellik uzmanları ve tırnak sanatçılarının güvenle tercih etmesini sağlıyor.

Profesyonellerin ilk tercihi

Base coat ve top coat ürünlerinden özel bakım çözümlerine kadar geniş ürün yelpazesi sunan Momo Professional, hem profesyonel uygulayıcıların hem de evde bakım yapan kullanıcıların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor. “Butter Yellow”un bu kadar popülerleşmesi de profesyonel salonların Momo kalitesine olan güveninin bir yansıması.

Türkiye’nin her yerinde moda

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyük şehirlerden Türkiye’nin dört bir yanına uzanan satış ağı sayesinde, “Butter Yellow” başta olmak üzere Momo Professional’ın tüm kalıcı oje renklerine kolayca ulaşmak mümkün.

Kalıcı ojede en iyi kaliteyi, en güzel renkleri ve yılın en moda tonlarını arayan nail art tutkunlarının ortak tercihi olan Momo Professional, “Butter Yellow” ile 2025 sezonuna damgasını vuruyor.