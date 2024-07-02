Yılın ilk çeyrek ihracatı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Yılın ilk çeyrek ihracatı belli oldu

Dünya ihracatı 2024’ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6 düşüşle 5 trilyon 919 milyar dolar olurken, Türkiye'nin ihracatı ise yüzde 3,6 yükselişle 63 milyar 603 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama kapsamında, Dünya Ticaret Örgütünce (DTÖ) yayınlanan 2024’ün ilk çeyreğine yönelik dış ticaret istatistikleri açıklandı.

Yapılan açıklamada, ilgili çeyrekte dünya ihracatının 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 0,6 düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olduğu, Türkiye'nin ihracatının da yüzde 3,6 artış ile 63 milyar 603 milyon dolar olduğu aktarıldı.

Yıllıklandırılmış dünya ihracatının yüzde 4,2 azalarak 23 trilyon 808 milyar dolara gerilediği belirtilen Türkiye'nin ihracatının ise yüzde 0,8 yükselişle 257,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

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