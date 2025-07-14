Yılın savunmacısı resmen Türkiye'de

Anadolu Efes, geçen sezon EuroLeague'de 34 maçta 8,2 sayı, 4,1 ribaund, 4,9 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla oynayan ve 'Yılın Savunma Oyuncusu' seçilen Bayern Münih'in 29 yaşındaki Alman guardı Nick Weiler-Babb ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bayern Münih'te 5 sezon forma giydi

1.96'lık yıldız oyuncu Nick Weiler-Babb, 5 sezondur formasını giydiği Bayern Münih ile 2023-24 sezonunda Alman Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, 2023 ve 2024 yıllarında da Almanya Kupası sevinci yaşadı.

Alman Milli Takımı forması da giyen Weiler-Babb, 2022 yılında düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda Alman Milli Takımı ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.