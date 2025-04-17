“Yılın Seçilmiş Ürünü 2025” kazananları açıklandı

Her yıl binlerce tüketicinin oylarıyla belirlenen Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) organizasyonunun 2025 sonuçları, 16 Nisan’da İstanbul Ritz Carlton’da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Törende, Türk tüketicilerinin oylarıyla öne çıkan ve Yılın Seçilmiş Ürünü unvanını kazanan yenilikçi ürünler sahnedeki yerini aldı. Yılın Seçilen Ürünü 2025’in kazananları sırasıyla Elf Evolution R-Tech Elite FE 0W-16, Lassa Revola, Nescafé Xpress Coconatte, Nestlé Damak Ezme ve Popeyes Smoky XL Sandviç oldu.

“KAZANAN SADECE MARKALAR DEĞIL, AYNI ZAMANDA TÜKETICILER”

Tüketicilerin ürünleri, albeni, inovasyon ve memnuniyet kriterleri doğrultusunda mercek altına aldığını belirten Yılın Seçilmiş Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu, “Yılın Seçilmiş Ürünü Programı’nı Türkiye’ye getirdiğimiz 2016’dan bu yana en büyük motivasyonumuz, tüketiciyle markalar arasında güçlü ve şeffaf bir köprü kurmaktı. Bugün geldiğimiz noktada, binlerce tüketicinin görüşüyle şekillenen bu ödül, markaların inovasyon yolculuğuna gerçek bir katkıda bulunuyor. Bu program sadece bir ödül değil, markalar için güçlü bir tüketici onayı olarak kabul ediliyor. Tüketiciler içinse güvenilir bir referans noktası oluşturuyor. Her yıl 4 binin üzerinde tüketicinin katkısıyla hazırlanan araştırmamız, ürünlerin gerçek hayattaki karşılığını ve etkisini yansıtıyor. Türkiye’deki tüketicilerin yeniliğe verdiği değeri ve markaların bu alandaki çabalarını bir araya getirmek, bize ilham veriyor. Bu programda kazanan sadece markalar değil, aynı zamanda tüketicilerin sesi, beklentileri ve seçimleri.”

ORGANIZASYON, DÜNYADA 4,5 MILYAR TÜKETICIYE ULAŞIYOR

40’tan fazla ülkede 37 yıldır devam eden Yılın Seçilen Ürünü organizasyonu, dünyada 4,5 milyar tüketiciye ulaşıyor. Bağımsız ve güvenilir tüketici araştırmasına dayanan çalışmaya, son 24 ay içinde pazara sundukları ürünlerle katılan markalar, ödül kazanmasa da inovasyona ve rakiplerine dair değerli içgörüler ve ürünlerinin geniş bir tüketici kitlesi tarafından değerlendirildiği önemli bir fırsat elde ediyor. Ödül kazanan markalar ise bu başarıyı, YSÜ logosuyla tüm pazarlama stratejilerine entegre ederek ürünlerinin bilinirliğini artırıyor. Yeni ürünlerin denenmesini teşvik ediyor ve satış noktalarında fark yaratıyor.

Tüketiciler, kendi ihtiyaç ya da zevklerine hitap eden; hayatlarını kolaylaştıran ya da tasarımı, teknolojisi, işlevi, içeriği veya sunduğu deneyimle fark yaratan ürünleri ödüllendiriyor. Bu etkileşim, markalar ve tüketiciler arasında güçlü bir köprü kuruyor ve işbirliği kültürü yaratıyor. Yılın Seçilmiş Ürünü’nün kırmızı logosu, alışveriş sırasında gerçek tüketici onayıyla öne çıkan ürünlere kolayca ulaşmayı sağlıyor. Böylece alışveriş daha hızlı, daha kolay ve de daha eğlenceli hale geliyor.