1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yılın son MGK toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 16.50'de başladı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:59
Takip Et

Yılın son MGK toplantısı başladı

Yılın son MGK toplantısı başladı
+
Aa
-

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Pençe operasyonları başta olmak üzere birçok stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konusunun ele alınması bekleniyor.

ANA GÜNDEM OPERASYONLAR

Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç operasyonlarında gelinen son aşamanın detaylı şekilde masaya yatırılması ve toplantının önemli gündem maddelerinden biri olması öngörülüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların da MGK gündemine gelmesi bekleniyor.

Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konunun Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirileceği toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması beklenen toplantıda, tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır ve bu ülkelerin NATO üyeliği için öne sürdüğü kriterlerin, toplantıda ele alınacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
2
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Ata Demirer saatler boyunca o şarkıcıyı dinlemiş
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
3
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Esad'dan Ankara’da şok yaratacak açıklama. Erdoğan görüşmek istemişti
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
4
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
5
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿Ecem Erkek küçük kız kardeşlerini uyardı. 'Aşırı bozulmaya başladı' dedi
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
6
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
7
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿İçişleri Bakanlığı'ndan terör saldırısı uyarısı yapıldığı iddialarına açıklama
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Bursa'da yoğun sis çıktı 9 araç kaza yaptı: 6 yaralı
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Pentagon’dan Ukrayna için 1,2 milyar dolarlık hava savunma sistemi ihalesi
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
﻿Trafik polisi, nefes borusuna yiyecek kaçan kişiyi Heimlich manevrası ile kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.