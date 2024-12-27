Yılın son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! Bir parti oy sıçraması yaptı! İşte partilerin son oy oranları...

2024 biterken Optimar Araştırma son seçim anketini yayınladı. Partilerin oy oranları dikkat çekti.

Özellikle de İYİ Parti’nin oy oranları ankete damga vurdu. Ankette; İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 8.3 olarak görünmesi öne çıktı.

Anket şirketinden yapılan açıklamada, “23 Aralık 2024 tarihinde tamamlanan ‘Türkiye'nin Nabzı -Aralık 2024’ kamuoyu araştırmamızda ‘Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ diye sorduk.” sözleri kullanıldı.

‘Türkiye'nin Nabzı çalışması’ denilerek yayınlanan ankette İBBS-2 düzeyine göre kota belirlenerek tabakalı örnekleme yöntemi ile yapılarak, 14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları ile çoklu ağırlıklandırma yöntemi kullanıldı.

Anket şirketinin yapılan açıklanmada, “Araştırmamızda örneklem büyüklüğü 2000, hata payı %95 güven düzeyinde (+)2, 19 olarak saptanmıştır.” denildi.

“Bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” Sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlarla oluşan oy oranları şu şekilde:

AKP: % 33,5

CHP: % 27,0

MHP: % 9,0

DEM Parti: % 8,5

İYİ Parti: % 8,3

Zafer Partisi: %3,5

Yeniden Refah Partisi: % 2,2

Türkiye İşçi Partisi: % 1,8

Vatan Partisi: % 1,6

Büyük Birlik Partisi: % 1,2

Memleket Partisi: % 1,1

Saadet Partisi: % 0,5

Diğer: % 1,8

Son ankette acı tablo! Tüm partiler hayal kırıklığına uğradı

İYİ PARTİ DÜNKÜ ANKETTE YÜZDE 1,8 GÖSTERİLMİŞTİ!

Asal araştırmanın dün yayınlanan anketinde İYİ Parti’nin oy oranının %1,8 olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Optimar Araştırmanın son yayınlanan anketinde ise İYİ Parti'nin oy oranının % 8,3 olarak görülmesi öne çıktı.