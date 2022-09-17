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Yılın sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

2016 yılında Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından "yılın sürücüsü" seçilen Nurettin Kilit, hayatını kaybetti. Yakınları Kilit’in ilk kazası olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:04
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Yılın sürücüsü Nurettin Kilit trafik kazasında hayatını kaybetti

Yılın sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kaza, Siirt-Batman çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Nurettin Kilit yönetimindeki otomobil ile plakası öğrenilemeyen Ahmet C.H.’nin kullandığı otomobile çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Tele1'de yer alan haberde, kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit’in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kazada yaralanan Ahmet C.H.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ‘yılın sürücüsü’ seçildiği ortaya çıktı. Yakınları, Kilit’in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi. Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.

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