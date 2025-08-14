Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun üstünü çizdiği Cengiz Ünder, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli kanat oyuncusu için her geçen gün bir talip çıkarken, Cengiz Ünder'in kariyerine Fransa Ligue 1'de devam etmeyi planladığı iddia edildi.

Cengiz Ünder için transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya çalışan Cengiz Ünder, sürpriz bir imza atabilir.

CENGİZ ÜNDER'İN BİLETİ KESİLDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından rotasyonda bile tercih edilmeyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu da MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'de tamamladı. ABD ekibi de Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmayınca yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak Cengiz, bu kez Süper Lig defterini tamamen kapatıyor.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyorTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

cengiz-under-fenerbahce-2024-2025-1727418974-149537.jpg

THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidiTHY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi

CENGİZ ÜNDER'E LIGUE 1 YOLU GÖZÜKTÜ

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'den ayrılığı artık an meselesi olan Cengiz Ünder, Fransa Lig 1 ekibi Rennes'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. Daha önce Nantes ile anılan Cengiz Ünder'in, bu kez kulübün ezeli rakibi Rennes'e imza atmak üzere olduğu belirtildi.

Cengiz Ünder'i kiralamak isteyen Rennes'in, Fenerbahçe'ye teklif yapma hazırlığında olduğu ve 28 yaşındaki futbolcunun da buna sıcak baktığı ifade edildi. Haberin detaylarında Cengiz Ünder'in kendisini yeniden kanıtlamak istediği vurgulanırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklenildiği açıklandı.

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildiGalatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok olduKerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözlerAziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler

Son Haberler
Fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz! İki tehlikenin karanlık oyunu ortaya çıktı
Fark etmeden kilo alıyor olabilirsiniz! İki tehlikenin karanlık oyunu ortaya çıktı
DEM’den Hakan Fidan’a sert ayar! Açılım tiyatrosunda çatlak…
DEM’den Hakan Fidan’a sert ayar! Açılım tiyatrosunda çatlak…
Türkiye'nin gıda devi için konkordato ilan edildi! Piyasaya 3 milyar TL borç iddiası
Türkiye'nin gıda devi için konkordato ilan edildi! Piyasaya 3 milyar TL borç iddiası
Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Rize’de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu denizde kaza geçirdi: “Felç kaldığımı sandım"
Anne olmak için gün sayan İrem Helvacıoğlu denizde kaza geçirdi: “Felç kaldığımı sandım"