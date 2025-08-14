Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

Cengiz Ünder için transferde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya çalışan Cengiz Ünder, sürpriz bir imza atabilir.

CENGİZ ÜNDER'İN BİLETİ KESİLDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho tarafından rotasyonda bile tercih edilmeyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonu da MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles FC'de tamamladı. ABD ekibi de Cengiz Ünder'in 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmayınca yıldız oyuncu, Fenerbahçe'ye geri döndü. Ancak Cengiz, bu kez Süper Lig defterini tamamen kapatıyor.

CENGİZ ÜNDER'E LIGUE 1 YOLU GÖZÜKTÜ

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'den ayrılığı artık an meselesi olan Cengiz Ünder, Fransa Lig 1 ekibi Rennes'in yolunu tutmaya hazırlanıyor. Daha önce Nantes ile anılan Cengiz Ünder'in, bu kez kulübün ezeli rakibi Rennes'e imza atmak üzere olduğu belirtildi.

Cengiz Ünder'i kiralamak isteyen Rennes'in, Fenerbahçe'ye teklif yapma hazırlığında olduğu ve 28 yaşındaki futbolcunun da buna sıcak baktığı ifade edildi. Haberin detaylarında Cengiz Ünder'in kendisini yeniden kanıtlamak istediği vurgulanırken, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanmasının beklenildiği açıklandı.

