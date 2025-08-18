Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...

Galatasaray macerasının ardından Katar'ın yolunu tutan Hakim Ziyech, Al Duhail kulübüne imza atmıştı. Buradaki macerası umduğu gibi geçmeyen tecrübeli futbolcu, 6 ayın ardından takıma veda etti. Bir süredir kulüpsüz durumda bulunan ve geleceği merak edilen Hakim Ziyech için sürpriz bir gelişme yaşandı.

HAKIM ZIYECH YILLAR SONRA HOLLANDA'YA DÖNEBİLİR

Hollanda'da Heerenveen altyapısında yetişen ve sırasıyla Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray gibi önemli takımlarda forma giyen Hakim Ziyech'in yeni adresi netleşiyor. Akşam'da yer alan habere göre; Hollanda'ya geri dönebileceği belirtildi. Tecrübeli futbolcunun Twente'nin gündeminde olduğu ve daha önce formasını giydiği Hollanda kulübünde kariyerini noktalayabileceği aktarıldı.

Son yıllarda sık sık yaşadığı sakatlıklarla da birlikte bir türlü form tutamayan Hakim Ziyech'in de geri dönmeye sıcak baktığının altı çizildi.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı!

Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!

HAKIM ZIYECH FENERBAHÇE İLE DE ANILMIŞTI

Öte yandan 32 yaşındaki dünya yıldızının adı transfer döneminin başlamasının ardından Süper Lig devi Fenerbahçe ile de anılıyordu. Ayrıca Ziyech'in, ABD'den de birden fazla kulüple temas halinde olduğu kaydedildi.

Ancak oyuncunun önceliğinin Hollanda'ya geri dönerek burada düzenli olarak forma giymek istediği belirtildi.

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacak

Amrabat'ın Göztepeli oyuncuya 3. dakikada yaptığı hareket penaltı mıydı? BeIN Trio son noktayı koydu