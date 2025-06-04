Yılın transferi: Dört yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yılın transferi: Dört yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

Eczacıbaşı, kariyerine Rusya'da devam eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattı.

Kariyerine iki yıldır Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'da devam eden milli voleybolcu Ebrar Karakurt, sezonun bitmesiyle kulübünden ayrıldı.

Milli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı da netleşti. Türkiye'ye geri dönecek olan 25 yaşındaki voleybolcu Eczacıbaşı forması giyecek.

Karakurt, Eczacıbaşı'nın yaptığı paylaşımı Instagram'da hikayesinde paylaşan Karakurt, transferi doğruladı.

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Daha önce Vakıfbank ve THY formaları giyen Karakurt, 2021 yılında İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu. Milli voleybolcu İtalya'da geçirdiği 2 sezonun ardından Rusya'ya gitmişti.

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