Yılın 'trend' yılbaşı hediyesi belli oldu. Şans bilekliği

Kaynak: Haber Merkezi
Yılın 'trend' yılbaşı hediyesi belli oldu. Şans bilekliği
eni yıla sayılı günler kala sevdiklerine hediye almak isteyenler kuyumcuların yolunu tuttu.

Bu yılın favorisinin kaynak bileklikler olduğunu belirten yeni nesil kuyumcu markası ise tüketici davranışlarına ışık tuttu.

2024’e sayılı günler kala sevdiklerine yeni yıl hediyesi almak isteyenler mağazaların yolunu tutarken sevdikleriyle kalıcı armağanlarla derin bağ kurmayı arzulayanlar ise çözümü son dönemin trendi koldan çıkmayan, kilitsiz kaynak bilekliklerde buldu. Kaynak bileklik uygulamasının ülkemizdeki öncülerinden Aja Jewels’in CEO’su Erman İpçi, tüketici davranışlarından yola çıkarak bu ürünün popülaritesine dair şu açıklamada bulundu:

“Yenilikçi ve kişiselleştirilmiş kuyumculuk anlayışımızla yeni trendler yaratmaya devam ediyoruz. Özellikle Aja Şans Bilekliği (kaynak bileklik) uygulamamız, yeni yılda hem bireyler hem de kurumlardan çok ilgi görüyor. Bu uygulamada kilitsiz bilekliği basit bir kaynak yöntemiyle uygun ölçülerde bileğe takıyoruz. Böylece sevgililer, yakın dostlar, arkadaşlar ve aile bireyleri bu bilekliklerin yeni yılda şans getireceği inancıyla aralarında kalıcı bağlar yaratırken, kurumlar da sadakatin bir temsili olarak çalışanlarına yeni yıl hediyesi olarak armağan edebiliyor. Böylesi özel bir dönemde müşterilerimize benzersiz bir deneyim ve hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz.”

“KAYNAK BİLEKLİKLER KISA ZAMANDA ÇOK POPÜLER OLDU”

Bu özel uygulamayı çeşitli mağazalarında sunduklarını belirten Aja Jewels’in CEO’su Erman İpçi, “Şans bilekliği uygulamamızı Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Adana ve İzmir’deki pop-up mağazalarımızda gerçekleştiriyoruz. 2023’te Türkiye’de ilk defa uyguladığımız ve büyük popülerlik kazanan kaynak bileklik uygulamasının yanı sıra uzman piercing stüdyoları ile altın piercing hizmeti de veriyoruz. Gelecek dönemde konvansiyonel kuyumculardan farklı olarak daha trend ve kişiselleştirilmiş ürünler tasarlayacağız.”

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