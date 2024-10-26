‘Yılın Yıldız Çifti’ ödülü ‘OrHir’e

Kanal 7’de ekrana gelen ‘Esaret’ dizisinin başrol oyuncuları Mahassine Merabet ve Cenk Torun, önceki gün düzenlenen ‘24. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni’nde ‘Yılın Yıldız Çifti’ ödülüne layık görüldü.

Dizide Orhun Demirhanlı’yı canlandıran Cenk Torun ve Hira Demirhanlı karakterine hayat veren Mahassine Merabet ile tören öncesi buluştum. İkili, sezon başında hafta sonu yayınlanan ancak günü değiştirilerek artık hafta içi her akşam saat 21.15’te izleyicisiyle buluşan yapım hakkında YENİÇAĞ’a özel açıklamalar yaptılar.

İkili, “Bizi seven Esaret ailemiz ile artık hafta içi her gün buluşacağız. Hafta sonuna geçince onların üzüldüğünü gördük, hissettik. Hem kendi adımıza hem de onların adına bu durum bizi çok mutlu etti. Sevenlerimizle yine birlikteyiz” derken hayranları için ise, “İyi ki, varlar. Onları çok seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin” dediler.

Bir sonbahar şarkısı

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Deniz Seki, sonbaharı yeni şarkısı ‘Benim Hikâyem’ ile karşıladı. Sözü ve müziği Nahide Babashlı’ya, düzenlemesi Murat Yeter’e ait şarkı, Karma Music Recording etiketiyle yayınlandı.

Safa Gülsoy’un çektiği klipte kullanılan ana renk beyaz; aşkı, saflığı, özgürlüğü, barışı temsil ediyor. Deniz Seki’nin eşsiz yorumuyla hayat bulan ‘Benim Hikâyem’, dillere pelesenk olacağa benziyor.

Hoş bir çalışma olmuş. Deniz Seki’nin sahnede geçen hayatının bir parçası olarak gördüğü şarkının dinleyeni bol olsun.

Amerikalılar’a kanunu sevdiren Türk

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Klasik Türk müziğinin temsilcilerinden Can Yıldırım, hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanında önemli projelerde yer alarak bu müziği evrensel bir dil haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

ABD’de yaşayan kanun sanatçısı Can Yıldırım, müziğin sadece kültürel bir miras olmadığını, aynı zamanda ulusları birleştiren evrensel bir iletişim aracı olduğuna inanarak farklı ülke vatandaşları olan öğrencilerine gönüllü olarak kanun eğitimi veriyor.

Aynı zamanda ulusal ve uluslararası projelerde müzik eğitimine yönelik önemli görevler üstlenen sanatçı, en son Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ‘Pera Müzikali’nde kanun icracısı olarak yer almıştı.