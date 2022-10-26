Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosu! Yıllar önce Beyaz Show’a konuk olmuştu

Türk televizyon ve spor tarihinin efsane ismi Halit Kıvanç'ın 97 yaşında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'nin üzülmesine neden oldu.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Kıvanç'ın vefatının ardından ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medyaz üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk de paylaştığı videoyla duygulandırdı.

Öztürk, Kıvanç'ın 2011 yılında konuk olduğu Beyaz Show'dan bir kesiti "Unutmayacağız" notuyla paylaştı.