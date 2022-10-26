26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosu! Yıllar önce Beyaz Show’a konuk olmuştu

Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosu! Yıllar önce Beyaz Show’a konuk olmuştu

Türk televizyon ve spor tarihinin efsane ismi Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü televizyoncu Beyazıt Öztürk, Kıvanç'ın yıllar önce katıldığı Beyaz Show'dan duygusal bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 02:55
Takip Et

Yıllar önce Beyaz Show’a konuk olmuştu: Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosu!

Halit Kıvanç'ın duygulandıran videosu! Yıllar önce Beyaz Show’a konuk olmuştu
+
Aa
-

Türk televizyon ve spor tarihinin efsane ismi Halit Kıvanç'ın 97 yaşında hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'nin üzülmesine neden oldu.

Bir süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Kıvanç'ın vefatının ardından ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medyaz üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk de paylaştığı videoyla duygulandırdı.

Öztürk, Kıvanç'ın 2011 yılında konuk olduğu Beyaz Show'dan bir kesiti "Unutmayacağız" notuyla paylaştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
3
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Muhteşem bir öksürük savar, İşte İbn-i Sina’nın o tarifi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
5
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Güldür Güldür'den herkesi kahkahaya boğan Kılıçdaroğlu skeci
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
7
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Son anket AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Kampüse giren ayı öğrencinin çantasını çaldı
﻿Kampüse giren ayı öğrencinin çantasını çaldı
﻿Kampüse giren ayı öğrencinin çantasını çaldı
﻿NATO, Rusya ve İran'ı uyardı: Hiçbir ülke yardım etmemeli
﻿NATO, Rusya ve İran'ı uyardı: Hiçbir ülke yardım etmemeli
﻿NATO, Rusya ve İran'ı uyardı: Hiçbir ülke yardım etmemeli
﻿ABD’de okul saldırısı: Katliamı tutukluk yapan silah önledi
﻿ABD’de okul saldırısı: Katliamı tutukluk yapan silah önledi
﻿ABD’de okul saldırısı: Katliamı tutukluk yapan silah önledi
﻿İtalya'da Meloni hükümeti ilk güvenoyunu aldı
﻿İtalya'da Meloni hükümeti ilk güvenoyunu aldı
﻿İtalya'da Meloni hükümeti ilk güvenoyunu aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.