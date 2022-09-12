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'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar onu da acımadı

Türkiye'de bir döneme damga vuran Emret Komutan dizisinde Kerim Asteğmen rolünü canlandıran Orçun Kaptan'ın yıllar sonraki hali gündem oldu. Kaptan'ın saçlarına ve sakallarına beyazlar düşmüştü

Galeri Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:50
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 11:16
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Türk dizisevelerin tuttuğu ve sıkı takip ettiği dizilerden biri de Emret Komutanım oldu.

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Yayınlandığı tarihte çok geniş kitlelere ulaşma imkanı yakalayan Emret Komutanım dizisinin oyuncularının son halleri de merak ediliyordu.

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Kerim Asteğmen karakterini canlandıran Orçun Kaptan da değişimiyle şaşırtan isimlerden biri oldu.

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Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisinin sona ermesinin ardından dönem dönem farklı projelerle ekran önünde yer aldı. Geniş Aile, Sağ Salim, Hükümet Kadın, Her şey Yolunda Merkez filmleri bu projelerin arasındaydı.

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Emret Komutanım dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Kaptan, son haliyle dikkat çekti.

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Kaptan'ın saçlarına ve sakallarına beyaz düştüğü görüldü.

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Kaptan, geçtiğimiz gün Damla Cercisoğlu ile hayatını birleştirdi.

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İkili Emret Komutanım ve Kızlar Yurdu dizi setinde tanışmıştı.1980 doğumlu Orçun Kaptan 42 yaşındadır.

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İşte OrcunKaptan'ın son hali...

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