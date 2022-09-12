'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar onu da acımadı

Türk dizisevelerin tuttuğu ve sıkı takip ettiği dizilerden biri de Emret Komutanım oldu.
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Yayınlandığı tarihte çok geniş kitlelere ulaşma imkanı yakalayan Emret Komutanım dizisinin oyuncularının son halleri de merak ediliyordu.
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Kerim Asteğmen karakterini canlandıran Orçun Kaptan da değişimiyle şaşırtan isimlerden biri oldu.
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Orçun Kaptan, Emret Komutanım dizisinin sona ermesinin ardından dönem dönem farklı projelerle ekran önünde yer aldı. Geniş Aile, Sağ Salim, Hükümet Kadın, Her şey Yolunda Merkez filmleri bu projelerin arasındaydı.
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Emret Komutanım dizisindeki rolüyle akıllara kazınan Kaptan, son haliyle dikkat çekti.
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Kaptan'ın saçlarına ve sakallarına beyaz düştüğü görüldü.
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Kaptan, geçtiğimiz gün Damla Cercisoğlu ile hayatını birleştirdi.
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İkili Emret Komutanım ve Kızlar Yurdu dizi setinde tanışmıştı.1980 doğumlu Orçun Kaptan 42 yaşındadır.