Yıllar sonra Ciciş Kardeşlerin Esra Ersoy'undan dikkat çeken paylaşım! Cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı

Bodrum'da "Çocuğa cinsel istismar" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy cezaevinden çıktı. Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına 'misler gibi yattım' notunu düşen Ersoy o paylaşımını kısa bir sürenin ardından sildi.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

2022'de görülen davada cinsel istismar suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Esra Ersoy hakkında tutuklama kararı çıkmıştı.

Ciciş Kardeşlerin Esra'sı olarak tanınan Esra Ersoy 'Ben masumum. Alnım ak. Masumluğum da kanıtlanacak' demişti.

Nurmagazin'in haberine göre, serbest bırakılan Esra Ersoy sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ersoy, o paylaşımı kısa sürede sildi.

Ciciş Esra olarak tanınan Esra Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Marmara Kadın Kapalı Cezaevinden çıktım. Evimdeyim... Suçsuz yere ceza da yattım... Not: Ben yaşlı erkeklerden hoşlanıyorum. Ergenler benden uzak dursun aman aman! Hele anaları hiç bulaşmasınlar bana! Kimseye şantajla para vermem ben, vermedim de! Öyle kişilere para vereceğime cezaevinde ihtiyacı olan mahkumlara hep yardım ettim... Prensesler gibi de yattım...' ifadelerini kullanan isim o paylaşımı kısa sürede sildi.

Sildiği paylaşımdaki pozunu tekrardan hikayesinde paylaşan Esra Ersoy "Biz Yıkılmayız" şarkısı ekledi, üzerine de "Özgür bir günden merhaba" notunu düştü.

Sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan isim kısa sürede manşetlere yerleşti.