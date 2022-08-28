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Necati Şaşmaz'ın son halini gören sevenleri çok şaşırdı Yıllar sonra ekrana çıktı

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın değişimi sevenlerini şaşırttı

Galeri Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 09:19
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 09:55
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, son dönemde eski eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davasındaki şok suçlamalar, Sarallar Çetesi'ne yönelik 'ünlüler mahkemesi' haberleri ve en son olarak da sevgilisi Tuğçe Erön için Bodrum'da mekan kapatıp doğum günü partisi düzenlemesiyle gündeme gelmişti.

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Necati Şaşmaz'ın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.

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Yıllar sonra televizyon ekranlarında bir programa çıkan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına konuk oldu.

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50 yaşındaki Şaşmaz'ın son hali dikkat çekti.

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Saçlarının beyazladığı görülen Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

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İmajındaki değişiklik ve yüzündeki gerginlik estetik mi oldu sorusunu da sordurttu.

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2012’de evlendiği Nagehan Kaşıkçı’dan geçen yıl olaylı bir şekilde boşanan Necati Şaşmaz, iddiaya göre gönlünü iş insanı Tuğçe Erön’e kaptırdı. Şaşmaz, Erön’ün 39’uncu yaş günü için aile fertlerinin katıldığı bir parti düzenledi.

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Bodrum Bitez’deki Piko’s adlı mekânı kapatan oyuncu, gece boyunca yan yana oturduğu Erön’e 39 adet beyaz orkide verdi. Tuğçe Erön davetlilerden, “Çok hassas bir durum, bizi anlamanızı rica ediyoruz” diyerek fotoğraf çekmemelerini rica etmişti.

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Mekândan saat 03.00’te birlikte ayrılan Şaşmaz ve Erön, flaşların patlamasıyla büyük şok yaşamış ve Şaşmaz, “Hayırlı olsun” diyen muhabirlere “Tuğçe benim eski arkadaşım, yanlış düşünmüşsünüz” diye karşılık vermişti.

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İddiaya göre Şaşmaz ve Erön, ertesi gün mekânı arayıp 'Basına siz haber verdiniz, bizi zor durumda bıraktınız' diyerek sitem etti. Necati Şaşmaz ve Tuğçe Erön’ün bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadığı, Erön’ün yakınlarının Şaşmaz’a “Enişte” diye hitap ettiği konuşuluyordu.

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Sarallar Çetesi operasyonunda tutuklanan iş insanı Erdal Acar'ın, ünlüler arasındaki sorunları çözmek için sözde mahkeme kurduğu ve Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Aylin Coşkun ve Sinan Engin gibi isimleri bu mahkemede yargıladığı iddia edilmişti. Ünlü isimler poliste ifade vermiş ve Necati Şaşmaz, Erdal Acar'ın kendisini eski eşiyle ilgili yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sorguladığını itiraf etmişti.

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Necati Şaşmaz, geçen yıl 17 Mayıs'ta iki çocuğunun annesi Nagehan Kaşıkçı'dan olaylı bir şekilde boşanmıştı. Boşanma aşamasında Nagehan Kaşıkçı, eşinin müridi olduğu tarikat ve mehdilik iddiasının yuvalarını çatırdattığını iddia etti. Geçtiğimiz aylarda da Necati Şaşmaz'ın arkadaşı İrfan T. ile arasında geçen konuşmanın ses kaydı ifşa olmuştu.

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Nagehan Kaşıkçı'nın iddiasına göre Necati Şaşmaz, kendisini 'mehdi' ve 'seçilmiş kişi' görüyor. Mahkeme dosyasına sunulan ses kaydında Şaşmaz, babasının kuzeni olan İrfan T.'ye 'Seçilmiş kişiyim' diyor.Peygamberler ve ermişlerce aktarılan mistik bir ruha sahip olduğunu... Arkadaşının gördüğü rüyada, Hazreti Muhammed'in suretinde göründüğünü... Dünya için önemli icatlar yaptığını anlatıyor.İrfan T., 'Psikologa görün' tavsiyesinde bulunuyor. Şaşmaz ise 'Ben maalesef seçildim' diyor.İşte o konuşma...

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Necati Şaşmaz: Belki de binyıllardır peygamberden bu yana insanlardaki gönül bağı ile ruhsal bir şey yapıldı. Bulut gibi dedim ya, ruh parçası... Ondan bir parça aktarılarak bugünlere geldi. Bu ermiş insanlar ya da tasavvuf ocakları Budistlerde var, Musevilerde de. Sufizm ya da mistisizm bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki. Bütün dinlerdeki tarikat ehilleri o ruhu getirdiler. O yüzden seçilmiş olmuş oluyorum ki İrfan abi. Onu alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi verebilecek... Ben bana verilenle onu birleştirip bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Babamla konuşmam lazım.İrfan T: Konuşacağın tek doğru insan orada.

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Şaşmaz: Böyle şeyleri hanıma anlattığım günün sabahı Mahir aradı. 'Hayırdır gardaş?' 'Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim' dedi. 'Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor' dedi. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. 'Hayırdır?' dedim. 'Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakalı makalı her şeyde sendin' dedi.İrfan T: Herkes bir şey düşünüyor. Cesur olup söylemesine gerek var mı? Yok. Ben düşündüğüm şeyi mesela anama anlatmam. Zaten faydası da olmaz. Ama babaya sorman çok farklı bir şey.

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Şaşmaz: Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. 'Al bıçağı' derim. Ben buna inanıyorum. Ya 'Sen deccalsin lan' de, kes boğazımı. Ya da de ki: 'Bunun delilini göster.' Bunu yapacağım. Bu yola çıkım çünkü.İrfan T: Bu yola itildin mi?Şaşmaz: Gerçekten öyle, itildim. Ben maalesef seçildim.İrfan T: Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsan ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün.Şaşmaz: İcatlar yapıyorum. Bu icatlar dünya için önemli icatlar. Dünya için önemli icatlar değil mi.?

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