﻿ Necati Şaşmaz'ın son halini gören sevenleri çok şaşırdı Yıllar sonra ekrana çıktı

Şaşmaz: Böyle şeyleri hanıma anlattığım günün sabahı Mahir aradı. 'Hayırdır gardaş?' 'Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim' dedi. 'Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor' dedi. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. 'Hayırdır?' dedim. 'Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakalı makalı her şeyde sendin' dedi.İrfan T: Herkes bir şey düşünüyor. Cesur olup söylemesine gerek var mı? Yok. Ben düşündüğüm şeyi mesela anama anlatmam. Zaten faydası da olmaz. Ama babaya sorman çok farklı bir şey.