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  • Kılıçdaroğlu Erdoğan ile Saray'da ne konuştu. Yıllar sonra ilk kez açıkladı. 15 Temmuz’dan sonra gitmişti

Kılıçdaroğlu Erdoğan ile Saray'da ne konuştu. Yıllar sonra ilk kez açıkladı. 15 Temmuz’dan sonra gitmişti

Gaziantep ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hayatımda saraya bir sefer gittim." diyerek 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası gittiği Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu anlattı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 20:56
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Yıllar sonra ilk kez açıkladı. Kılıçdaroğlu Erdoğan ile Saray'da ne konuştu

Kılıçdaroğlu Erdoğan ile Saray'da ne konuştu. Yıllar sonra ilk kez açıkladı. 15 Temmuz’dan sonra gitmişti
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleri ağırladı.

ERDOĞAN İLE SARAY'DA NE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Hayatımda saraya bir sefer gittim." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında geçen diyaloğu anlattı.

ÖZAL BİZİ TOPLARDI BAŞBAKANLIK'TA

Kılıçdaroğlu, "Hayatımda saraya bir sefer gittim. 15 Temmuz'dan sonra. Sayın Erdoğan vardı, Bahçeli vardı, Binali Bey vardı, İbrahim Kalın Bey vardı. Dedim ki 'Ben Maliye Bakanlığı'nda çalışır, daire başkanı iken rahmetli Özal bizi toplardı Başbakanlık'ta. Bir kanun çıkaracağı zaman bize sorarlardı, 'Ne' diye. Bazı uygulamalara itiraz ederdik. Rahmetli Özal da bizi dinlerdi. Neyin ne olduğunu anlatırdık. Planlamacılar vardı, onlar da anlatırdı." dedi.

BİNALİ BEY DEDİ Kİ...

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Binali Bey dedi ki 'Siyasetçi karar verir.' Elbette siyasetçi karar verir. Ama yanlış karar verir de uygulamaya koyarsa dönüp bürokrata soramaz; 'Kardeşim beni niye uyarmadınız, hatalı olduğunu'. Dünyanın bütün demokrasilerinde kanun taslaklarını bürokratlar hazırlar." ifadelerini kullandı.

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1950
19.01.2023 21:48
Ne konuşacak, demokrasi için yemin ettirmiştir, ama tutmayınca, bir daha gitmemiştir  
 
adem
19.01.2023 21:28
siyasetçiler karar verir dediyse,niçin vatandaşı üzen yada küreselcilerin çıkarları için kanunlar çıkartıyorlar, bunu da bir açıklasa ya  
 
Hasan Çelik
19.01.2023 21:08
Evet. Seç men oy verecek  
 
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