Yıllar sonra yeniden buluştular

2008’de yaptıkları ‘Su Gibi’ programını FOX’ta 5 yıl boyunca sunan Songül Karlı ve Uğur Arslan, 11 yıl sonra yeniden Star TV’de yayınlanacak ‘Sana Değer’de buluştu.

Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak programda ikili, evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olacak. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen Türkiye’nin en sevilen ikililerinden Songül Karlı ve Uğur Arslan, gençlerin en büyük ihtiyaçlarına çözüm bulacak ve onlara evlilik yolunda çeyiz ve mobilya desteği sunacak.

Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği program, hafta içi her gün saat 10.00’da ekrana gelecek. Gençlerin hayatlarına dokunacak ikiliye reytingi bol bir sezon diliyorum.

Gidelim mi Buralardan?

Yayınladığı şarkılarla Türk Pop Müziği’nin en dikkat çeken isimlerinden birisi olan İrem Derici, yeni şarkısı ‘Gidelim mi Buralardan’ı İD Müzik & DMC etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Tüzzün’e ait şarkının düzenlemesi Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde şarkıya Bodrum’da bir de klip çekilmiş. Yazın ruhuna uygun enerjik bir şarkı olmuş.

Kendine has tarzıyla hep fark yaratan İrem Derici’nin yeni çalışmasını dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun.

Barış Pehlivan, çorap erkeği çıktı

12punto’nun YouTube kanalında yayınlanan ‘Özge Uzun ile Filtresiz’ programının ilk konuğu gazeteci Barış Pehlivan oldu.

Yaptığı haberler nedeniyle birçok kez cezaevine giren Barış Pehlivan’ın röportajında en dikkatimi çeken kısmı, çorap ile ilgili yerdi. Pehlivan, televizyon programlarında giydiği renkli çoraplarıyla hep dikkat çekiyordu. Bu konuya programda açıklık getirdi.

Özge Uzun’un “Sen bir çorap insanı mısın?” sorusuna Pehlivan, şu yanıtı verdi: “Seda Sayan’ın tabii ki eline su dökemem. Sen seversin, sevmezsin. Bilmem ama ben çorap erkeğiyim. 2-3 yıl önce Gökmen Karadağ’ın programında renkli çorap giymiştim. O sırada izleyicilerimizin bir bölümü şöyle demeye başladı: ‘Ciddi ciddi konular konuşuyorsunuz, bu çorap ne Barış, hiç yakışıyor mu sana, ciddiyeti bozuyorsun, çıkar o çorapları.’ Beklemediğim bir tepkiydi. Bunu ben, dert ettim. Bunun aşılması gerekiyordu. Her hafta renkli çorap giymeye başladım. Sonra beni eleştirenler, renkli çorap göndermeye başladı.”