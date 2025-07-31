Yıllar sonra yuvasına döndü

Kaynak: AA
Yıllar sonra yuvasına döndü

Ulaş Kıyak yıllar sonra şampiyonluklar yaşadığı Halkbank formasına kavuştu.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ulaş Kıyak'ı renklerine bağladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında tecrübeli pasör Ulaş Kıyak ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Ulaş Kıyak'ın Halkbank forması giydiği 2014-2016 yıllarında lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılarak, "Ulaş Kıyak, yeni sezonda tekrar mavi-beyaz renkler için mücadele edecek. Ulaş Kıyak'a yeniden Halkbank ailesine 'hoş geldin' diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz." denildi.

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