Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi
Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayına artık sadece sayılı günler kalmışken insanların merak ettiği ana konulardan birisi de Ramazan pidesinin fiyatı oldu. İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi. 2022 yılında 6 lira olan pidenin fiyatı sadece iki yıl içinde yüzde 100’den fazla arttı. Son iki yılda Türkiye çökertildi.