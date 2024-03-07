Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi

Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayına artık sadece sayılı günler kalmışken insanların merak ettiği ana konulardan birisi de Ramazan pidesinin fiyatı oldu. İstanbul, Ankara ve Antalya’da 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 lira olarak belirlendi. 2022 yılında 6 lira olan pidenin fiyatı sadece iki yıl içinde yüzde 100’den fazla arttı. Son iki yılda Türkiye çökertildi.
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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 1

Son birkaç yıldır yaşanan yüksek enflasyon ve vatandaşların alım gücünün her geçen gün daha da kötüye gitmesi, yapılan asgari ücret ve emekli zamlarına rağmen çözülemeyen problemlerin başında geliyor.

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 2

Her yıl Ramazan ayı geldiğinden ana gündem maddelerinden birisi de artık klasikleşen Ramazan pidesi fiyatı konusu.

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 3

En düşük emekli maaşı ile 2023 yılında 5 pide satın alabilen emekliler ise 2024 yılında maaşlarına zam yapılmasına rağmen bu yıl 4 pide alabilecek.

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 4

Sadece 3 yılda pideye yüzde 445 oranında zam geldi. İstanbul’da 2023 yılında ramazan pidesinin kilogram fiyatı 33 lira olurken bu sene ramazan pidesinin fiyatı 60 liraya kadar yükseldi.

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 5

Ekonominin artık çökme eşiğine geldiği Türkiye’de ramazan pidesinin fiyat artışı yüzde 230 oldu.

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 6

Fiyat artarken pidenin gramajında da gözle görülür bir düşüş oldu. 2012 yılında 400 gram olan pide, 2024 yılında 250 grama kadar düştü.

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 7

İŞTE YILLARA GÖRE RAMAZAN PİDESİNİN FİYATLARI

2018 yılında 2 lira

2019 yılında 2 lira 50 kuruş

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 8

2020 yılında 2 lira 50 kuruş

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 9

2021 yılında 4 lira

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 10

2022 yılında 6 lira

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 11

2023 yılında 10 lira

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 12

2024 yılında 15 lira

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Yıllara göre Ramazan pidesinin fiyatı. Son iki yılda Türkiye çökertildi 13
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