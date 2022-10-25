Galatasaray'ın eski yldızı Moldova'da zor günler geçiriyor. Ayrılığı böyle duyurdu

Moldova kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada Tomas'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Sheriff hafta sonu ligde Petrocub deplasmanında 1-0 mağlup olmuştu. Ligde 12 hafta sonunda ilk kez mağlup olan takımda Stjepan Tomas'ın sorumluluğu üzerine aldığı ve istifa ettiği söylendi.

Tomas maç sonu açıklamasında, "Anlaşılan futbolcular Manchester'daki maçı düşünüyorlardı. Konstrasyon yoktu. Bu benim hatam" dedi ve istifasını sundu.

12 hafta sonunda 27 puanla ligin zirvesinde bulunan Sheriff'i 21 puanla Petrocub takip ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Omonia Nicosia ve Real Sociedad ile aynı grupta yer alan Moldova ekibi 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sheriff Perşembe günü Old Trafford'da Manchester United'ın konuğu olacak.

Tomas daha önce Türkiye'de Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştı. 46 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ayrıca Antalyaspor, Rizespor ve Göztepe'nin teknik direktörlüğünü yaptı.